Капітан ФК "Шахтар" передав донецьким дітям 20 тонн мандаринів

Капітан «Шахтаря» Даріо Срна підтримав донеччан у складні часи і вніс свою лепту в роботу Гуманітарного штабу Ріната Ахметова - для дітей, які опинилися в зоні військового конфлікту, Срна закупив в Хорватії і оплатив доставку в столицю Донбасу 20 тонн мандаринів.

11 листопада подарунки від капітана «Шахтаря» почали отримувати учні Будьонівського та Пролетарського районів. До кінця тижня набори мандаринів будуть доставлені в школи всіх районів Донецька. У загальному подарунки від Даріо Срни отримають 23 143 учні молодших класів, тобто абсолютно всі малюки, які зараз знаходяться в місті. Крім того, кожній дитині Даріо передав спеціальну листівку.

Даріо Срна, капітан ФК "Шахтар": "у дитинстві В Хорватії я теж пройшов через період, коли мені була потрібна допомога. Дуже важливо, що є люди, які підтримують у важких ситуаціях. Донбас, Донецьк мені багато дали. І ці цитрусові - лише невеликий подарунок, яким я можу відплатити. Я дуже поважаю Донецьк. Це моє місто. Місто, в якому мене підтримують 11 років, завдяки чому я сформувався і як футболіст, і як людини. Мої батьки, футбольний клуб і президент ФК "Шахтар" вчили мене, що у важкій ситуації потрібно допомагати людям! Тепер це мій життєвий принцип".

Прибуття фур з цитрусовими, придбаними в рідному місті футболіста, Метковиче, було організовано в рамках проекту «Допоможемо дітям», який був ініційований Рінатом Ахметовим для допомоги дітям Сходу України і який реалізується спільно Гуманітарних штабом і ФК «Шахтар».