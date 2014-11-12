«Попереду багато складнощів, але вірю, що хвороба відступить» - онкохворий шахтар з Горлівки

Володимир Влад вже пройшов кілька курсів лікування в Слов'янську.

Визволене місто стало для сім'ї Влад другою домівкою. Їх поневіряння почалися влітку, з першими обстрілом. Спочатку, під час евакуації з рідної Горлівки, виїхали в пансіонат під Святогірському. Але з настанням холодів залишатися там було вже неможливо. Перебралися в Слов'янськ. Кочове життя сім'ї додало нових прикростей.

Все почалося в січні 2014 року. Тоді у Володимира і з'явилися проблеми зі здоров'ям. Мучила слабкість, болі в кістках, анемія. Постійні обстеження не давали результату. І тільки в червні, в Інституті невідколадної та відновної хірургії (Донецьк) лікарі поставили діагноз - мієломна хвороба. Розпочалося дороговартісне лікування.

«До цього страшного дня ми жили звичайним життям. Володя - шахтар, горномонтажник на шахті ім. Гайового. У нього 20 років підземного стажу. У нас донька росте, школярка. У Слов'янську пішла в третій клас. Чоловік моя підтримка і опора, і в побуті, і у вихованні дочки. До хвороби вони багато часу проводили разом: з собакою гуляли, уроки вчили», - зі сльозами ділиться Ольга, дружина Володимира.

Артобстріли рідного міста, переїзди, постійне нервове перенапруження погіршили стан Володимира - він перестав ходити. Почалися виснажливі курси хіміотерапії. У жовтні закінчився п'ятий. Попереду у Володимира ще один курс і кілька циклів обстеження. Тільки тоді можна буде зітхнути з полегшенням.

З початком бойових дій, Ольга позбулася роботи. Сім'я залишилася без грошей. Потрібно було шукати вихід, і продовжувати лікування чоловіка.

«У Слов'янську я отримала гуманітарну допомогу від Штабу Ріната Ахметова. На пакетах з продуктами побачила телефон гарячої лінії. Подзвонила. Питання розглянули оперативно і закупили медикаменти. Посилку ми чекали з нетерпінням. Спасибі Гуманітарного Штабу за допомогу від всієї нашої родини. Попереду у нас ще багато труднощів, але ми віримо, що хвороба відступить», - каже Ольга.