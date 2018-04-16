У Дніпрі зростає кількість пацієнтів, хворих на кір (відео)

10:32, 16 квітня 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Здебільшого спалахи реєструють у місцях великого скупчення людей: у двох лікарнях міста заразились майже 40 дніпрян, пише ТСН.

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Чи не найшвидше кір поширюється серед студентства: перший масовий спалах хвороби зафіксували в аграрно-економічному університеті - там уже 31 інфікований. 

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Новина в сюжеті: Спалах кору в Україні
Теги: #епідемія кору в Україні#епідемічна ситуація в Україні