У Дніпрі зростає кількість пацієнтів, хворих на кір (відео)
10:32, 16 квітня 2018Новини регіонів
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У зареєстровано 80 випадків кору.
Кір стрімко поширюється серед студентства / УНІАН
У Дніпрі зростає кількість пацієнтів, хворих на кір: у квітні зареєстровано 80 випадків.
Здебільшого спалахи реєструють у місцях великого скупчення людей: у двох лікарнях міста заразились майже 40 дніпрян, пише ТСН.
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Чи не найшвидше кір поширюється серед студентства: перший масовий спалах хвороби зафіксували в аграрно-економічному університеті - там уже 31 інфікований.
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Новина в сюжеті: Спалах кору в Україні