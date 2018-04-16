У Дніпрі зростає кількість пацієнтів, хворих на кір (відео)

У зареєстровано 80 випадків кору.

У Дніпрі зростає кількість пацієнтів, хворих на кір: у квітні зареєстровано 80 випадків.

Здебільшого спалахи реєструють у місцях великого скупчення людей: у двох лікарнях міста заразились майже 40 дніпрян, пише ТСН.

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Чи не найшвидше кір поширюється серед студентства: перший масовий спалах хвороби зафіксували в аграрно-економічному університеті - там уже 31 інфікований.