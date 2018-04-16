У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ знизився на 32%

Це вдвічі нижче епідемічного порогу.

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 49%.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

У столиці минулого тижня продовжували знижуватися показники захворюваності на грип та ГРВІ. Так, за звітній (15-й) тиждень епідсезону було зареєстровано 10,3 тис. хворих, тоді як за 14-й - 13,6 тис осіб, що відповідає зниженню захворюваності на 32%.

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Порівняно з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності як серед дітей, так і серед дорослих. Так, дорослих захворіло 3,7 тис. осіб (зниження на 42,5%), дітей – 6,6 тис. (зниження на 26,1%).

У структурі захворюваності діти становлять 64,4%, а на попередньому тижні – 61,6%. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 30,3%: 2173 випадки, що становить 32,8% від загальної кількості захворілих дітей і 21,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

До медичних закладів за 15-й тиждень епідсезону госпіталізовано 101 особу, із них 82 – діти.