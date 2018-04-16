У столиці затримали чиновника КМДА та лікаря під час одержання хабара за надання групи інвалідності

17:52, 16 квітня 2018
Новини регіонів
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Фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

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«Прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно з Службою безпеки України та Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час отримання неправомірної вигоди затримано голову міської спеціалізованої травматологічної медико-соціальної експертної комісії Департаменту охорони здоров'я КМДА та лікаря-ортопеда центру первинної медико-санітарної допомоги одного з районів Києва», - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, затримані вимагали 2,5 тис дол. у громадянина України за надання йому другої групи інвалідності довічно.

Голову експертної комісії та лікаря-ортопеда затримано в їх робочих кабінетах після обміну довідки про інвалідність на усю суму неправомірної вигоди.

Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

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Теги: #хабарництво#корупція в медицині#хабарники у медицині