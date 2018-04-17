На Львівщині 2-річний хлопчик помер, наївшись ліків від серцевих захворювань
18:05, 17 квітня 2018Новини регіонів
448
Бабуся та дідусь залишили малюка самого в автомобілі, поки садили картоплю на присадибній ділянці.
Дитина наковталася таблеток / УНІАН
У Самбірському районі Львівщині дворічний хлопчик помер після неконтрольованого вживання пігулок, призначених для лікування серцевих захворювань.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області, трагедія сталася 16 квітня в одному із сіл району.
Читайте такожУ Львові внаслідок кору померла 3-річна дитина
«Надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню доставлено дитину, у якої медики діагностували «клінічну смерть». Встановлено, що дворічний хлопчик разом з бабусею та дідусем перебував на присадибній ділянці і доки дорослі садили картоплю, дитина гралася в автомобілі. В салоні він знайшов пігулки, призначені для лікування серцевих захворювань, та наковтався їх, що призвело до смерті малюка», - зазначається у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter