На сході України погіршилась ситуація із лікуванням ВІЛ-інфікованих

Представники благодійних організацій наголошують на погіршенні ситуації із лікуванням ВІЛ-інфікованих на сході України.

Про це вони сказали під час прес-конференції в УНІАН.

Учасники прес-конференції зазначили, що у Донецьку до початку бойових дій на обліку було понад 10 тис. ВІЛ-позитивних людей, у Луганській області – понад 2,5 тис. Водночас на сьогодні лише 300 осіб зі сходу звернулися у центри СНІДу інших областей України.

Голова правління Донецької обласної благодійної організації «Варіант» Ярослав Стрельников зазначив, що наразі в області 13 виправних колоній перебувають під контролем терористичної організації «ДНР», а 7 – під контролем України.

Говорячи про колонії під контролем бойовиків, він зазначив, що із 138 лікарів, які там мають бути в штаті, лишилося лише 32. «У багатьох колоніях лікарів взагалі немає», - сказав Стрельников і додав, що ті співробітники, які продовжують там працювати, не отримують заробітну плату.

За його словами, наразі ВІЛ-позитивні в’язні в колоніях Донецької області забезпечені антиретровірусними (АРВ) препаратами.

У свою чергу голова правління Луганського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» Олег Пронін зазначив, що в Луганській області, не враховуючи ВІЛ-позитивних в’язнів, близько 2 тис. ВІЛ-інфікованих, які проходять лікування. Вони приблизно пропорційно проживають на територіях, які контролюються терористами із «ЛНР», і територіях, які знаходяться під керівництвом Києва.

Він наголосив, що із області евакуювалася велика кількість лікарів, протягом кількох місяців не працювала спеціалізована лабораторія, не відбувається необхідна для ВІЛ-позитивних людей діагностика.

Пронін підкреслив, що у підконтрольних Києву Сєвєродонецьку, Лисичанську, Сватово та Рубіжному склалася критична ситуація із АРВ-препаратами. «У Сватово 700-800 осіб можуть залишитися протягом двох-трьох тижнів без лікування... У Сєвєродонецьку і Лисичанську така ситуація може скластися у грудні», - сказав він.

Експерт пояснив, що Луганська область до кінця року забезпечена АРВ-препаратами, проте «склад знаходиться на території, підконтрольній «ЛНР», у обласному центрі». «Доставити звідти препарати ніхто не може. Машини повертаються назад», - зазначив він.

Крім того, Пронін зауважив, що лікарі на території, яку контролює «ЛНР», із червня не отримують заробітної плати.

Як зазначила член правління Луганського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» Лера Рачинська, на території Луганської області знаходяться 15 установ виконання покарань. З них лише дві знаходяться на території, підконтрольній Києву.

Водночас для ув’язнених терапія не перервалася, оскільки представники організації займалися доставкою ліків. «Запас АРТ у пенітенціарної служби Луганської області – до кінця року – це точно. Що буде з січня – наразі невідомо, тому що АРТ ще не закуплено для засуджених», - сказала Рачинська.

Учасники прес-конференції зазначили, що по країні запас препаратів дуже незначний, а люди, які із зони бойових дій виїздять до інших областей, «з’їдають» препарати, які були розраховані на мешканців областей, куди вони виїхали.

Так, глава правління Харківського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» Сергій Дмитрієв зазначив, що до Харківської області з Донецької та Луганської областей виїхало дуже багато людей. Наразі на облік в області стали близько 200 ВІЛ-інфікованих переселенців, з яких близько 120 дорослих та 12 дітей почали отримувати АРВ-терапію.

«Коли розподіляється лікування, воно розподіляється по регіонам. І на кожен регіон дається певна квота», - сказав він і додав, що таким чином, люди з інших областей не дають «розширяти» лікування мешканців Харківської області.

Так, додав Дмитрієв, у Харківській області до кінця року лікуванням передбачалося охопити 1400 осіб, водночас вже зараз таких хворих 1600.

«Потрібно зробити так, щоб препарати на вимушених переселенців перерозподіляли або із Донецької області, або додатково постачали», - сказав він.

Крім того, учасники прес-конференції наголосили, що не було проведено необхідних тендерів, внаслідок чого дітям із ВІЛ доводиться замість спеціального сиропу приймати дорослі пігулки, роздроблені на кілька частин.

Вони наголосили на необхідності якомога швидше підписати договори до тендерів, які вже відбулися, визначити дати поставки препаратів та забезпечити контроль препаратів у зоні АТО.