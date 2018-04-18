У Чернігівській області за хабар затримали військового фельдшера

Полковник медслужби запасу обіцяв за хабар вплинути на службових осіб військової частини, щоб ті прийняли рішення замість відрядження військовослужбовця в зону АТО, відправити його у відпустку.

У Чернігівській області правоохоронці затримали військового фельдшера, який отримав хабар у розмірі 1,5 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, 18 квітня поліція Чернігівщини та військова прокуратура викрили фельдшера однієї з військових частин Чернігівщини на отриманні 1,5 тис. дол. неправомірної вигоди.

«Використовуючи особисті дружні стосунки з командуванням військової частини, полковник медслужби запасу обіцяв за «винагороду» вплинути на службових осіб військової частини, щоб ті прийняли рішення замість відрядження військовослужбовця в зону АТО, відправити його у відпустку», - йдеться у повідомленні.

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Викриття підозрюваного і його затримання відбулося у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України слідчими слідчого управління ГУНП в Чернігівській області спільно з працівниками управління захисту економіки під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Військового фельдшера затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку виявлено та вилучено 1500 доларів.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.