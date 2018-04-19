Червоний Хрест направив жителям окупованих районів Донецької області гуманітарну допомогу

09:47, 19 квітня 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Як повідомляє Держприкордонслужба, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд в тимчасово окуповану територію проїхали сім вантажних автомобілів з більш ніж 123 тоннами гуманітарного вантажу.

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Авто перевозили гігієнічні набори, канцелярське приладдя та сульфат алюмінію.

Вантаж направлений від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Теги: #війна на Донбасі#міжнародна допомога