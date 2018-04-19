Червоний Хрест направив жителям окупованих районів Донецької області гуманітарну допомогу
09:47, 19 квітня 2018Новини регіонів
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7 вантажних автомобілів повезли гігієнічні набори, канцелярське приладдя та сульфат алюмінію.
Авто перевозили гігієнічні набори / УНІАН
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив жителям тимчасово окупованих районів Донецької області понад 120 тонн гуманітарної допомоги.
Як повідомляє Держприкордонслужба, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд в тимчасово окуповану територію проїхали сім вантажних автомобілів з більш ніж 123 тоннами гуманітарного вантажу.
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Авто перевозили гігієнічні набори, канцелярське приладдя та сульфат алюмінію.
Вантаж направлений від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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