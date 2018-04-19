Червоний Хрест направив жителям окупованих районів Донецької області гуманітарну допомогу

7 вантажних автомобілів повезли гігієнічні набори, канцелярське приладдя та сульфат алюмінію.

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив жителям тимчасово окупованих районів Донецької області понад 120 тонн гуманітарної допомоги.

Як повідомляє Держприкордонслужба, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд в тимчасово окуповану територію проїхали сім вантажних автомобілів з більш ніж 123 тоннами гуманітарного вантажу.

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Авто перевозили гігієнічні набори, канцелярське приладдя та сульфат алюмінію.

Вантаж направлений від Міжнародного комітету Червоного Хреста.