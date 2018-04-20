ЮНІСЕФ направив на окуповані території Донбасу гуманітарну допомогу

Серед вантажу - гігієнічні набори та медичні товари.

Дитячий Фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) направив на тимчасово окуповані території на сході України 8 вантажних автомобілів з майже 82 т гуманітарного вантажу.

Як повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби, відповідний вантаж прослідував через КПВВ "Новотроїцьке".

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Серед вантажу - гігієнічні набори та медичні товари.

Також у Держприкордонслужбі заявили, що через цей пункт в бік ОРДЛО від Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) проїхали 5 вантажних автомобілів зі 100 т сульфату алюмінію.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 квітня, МКЧХ направив жителям тимчасово окупованих районів Донеччини понад 120 т гуманітарної допомоги.

Автомобільний конвой перевозив гігієнічні набори, канцелярське приладдя та сульфат алюмінію.