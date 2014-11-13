Уряд додатково виділив 25,5 млн грн для медзабезпечення Харківської області

Уряд додатково виділив майже 25,5 млн грн для медичного забезпечення Харківської області через велику кількість тимчасово переміщених осіб, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

Як зазначається в повідомленні, т. в. о. міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець звернувся до керівництва уряду з проханням виділити з резервного фонду додаткові кошти для забезпечення належною медичною допомогою тимчасово переміщених осіб, які мешкають нині на території Харківської області. Станом на 10 листопада 2014 р. їхня кількість становила 113 тис 742 особи.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА, за період з травня до листопада поточного року із зазначеної категорії громадян за стаціонарною медичною допомогою звернулося 7126 осіб, за амбулаторною – 24 555, здійснено 3152 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, народилося 586 немовлят, 333 особам з числа загиблих за час антитерористичної операції проведено судово-медичні експертизи. Разом з тим, за словами Лазоришинця, в бюджеті області ці кошти не були передбачені під час формування видатків місцевого бюджету. «На сьогодні виникла обґрунтована потреба виділення додаткових коштів на часткове відшкодування витрат закладів охорони здоров’я Харківської області у розмірі 25 млн 471 тис грн», - зазначив Лазоришинець.

Кабінет міністрів України своїм рішенням підтримав ініціативу МОЗ та виділив необхідні кошти для забезпечення потреб лікарень, «швидких» та бюро судово-медичної експертизи, прес-служба МОЗ.