На Житомирщині викрили посадових осіб одного медзакладу у тендерних махінаціях

На Житомирщині міліція розслідує незаконні дії медичного закладу під час організації державних закупівель, які завдали шкоди обласному бюджету на більш як 6 млн грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у СЗГ обласного УМВС з посиланням на інформацію управління державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України в Житомирській області.

Згідно повідомлення, працівники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України в Житомирській області викрили посадових осіб одного з медичних закладів регіону у махінаціях, пов’язаних із здійсненням державних закупівель. Точна кількість цих посадовців зараз встановлюється.

В СГЗ уточнюють, що упродовж останніх чотирьох років медична установа проводила конкурсні торги з придбання витратних матеріалів для проведення гемодіалізу та перинотального діалізу, переможцем яких увесь цей час ставало одне і те ж столичне підприємство.

Як повідомив УНІАН начальник УДСБЕЗ УМВС Житомирщини Сергій Вязмікін, під час перевірки документації конкурсних торгів установлено, що службовці тендерного комітету медзакладу під час формування медико-технічних завдань завідомо штучно створили загальні вимоги та параметри, які ідеально підходили одному з товариств з обмеженою відповідальністю Києва. При цьому інші виробники та постачальники за вказаних умов не мали змоги взяти участь у процедурі закупівлі.

Такі протизаконні оборудки стали причиною завищення вартості придбаних витратних матеріалів для гемодіалізу. Обласному бюджету це завдало шкоди на суму понад 6 млн грн.

За викритими фактами на цьому тижні розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України - передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування справи триває.