Впродовж доби у зоні АТО отримали поранення 19 українських військовослужбовців

Впродовж доби у зоні АТО загинули четверо та отримали поранення 19 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ми втратили чотирьох наших воїнів, 19 отримали поранення", - сказав Лисенко.