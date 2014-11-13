Впродовж доби у зоні АТО отримали поранення 19 українських військовослужбовців
15:33, 13 листопада 2014Новини регіонів
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За минулу добу ми втратили чотирьох наших воїнів
Фото: УНІАН
Впродовж доби у зоні АТО загинули четверо та отримали поранення 19 українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"За минулу добу ми втратили чотирьох наших воїнів, 19 отримали поранення", - сказав Лисенко.
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