Київ одержав згоду прем’єра на отримання додаткових коштів для медицини

Київський міський голова та голова КМДА Віталій Кличко заявляє, що на отримання додаткових коштів для медичної сфери Київ отримав згоду прем’єр-міністра, але є проблема з отриманням цих коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував Кличко депутатський корпус після проведеної зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

"Зараз відбулась зустріч з прем’єр-міністром, де він погодився, що є заборгованість в напрямку медичної підтримки Києва - 108 млн грн. Ця ситуація критична, це борг по інсуліну, по гемодіалізу. Всі ми розуміємо, що без фінансування медгалузі хворі можуть померти, бо препаратів фактично нема", - зазначив міський голова.

За його словами, наразі біля будівлі КМДА проходить громадський мітинг через цю проблему.

"Погодження прем’єра є, але виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я, на жаль, не має можливості проплатити ці гроші. Я впевнений в тому, що зараз треба довести цю справу до кінця", - сказав Кличко.

Він повідомив, що знову залишить засідання сесії, оскільки має зустрітись з громадою та має намір за підтримки мітингуючих вирішити проблему на вищому рівні невідкладно. "Я зараз повинен знов піти, тому що мітингувальники звернулись до мене і вимагають, щоб міський голова їх вислухав. І буду з мітингувальниками рухатись до прем’єр-міністра. Поки ми це дуже важливе питання для життя людей не вирішимо, ми не можемо рухатись далі", - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Кличко передав повноваження вести сесію секретарю Київради Олексію Резнікову та поїхав на зустріч з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком у зв'язку з критичною ситуацією у сфері фінансування медичної галузі столиці.

Кличко пояснив, що на зустрічі з Яценюком планується розглянути критичну ситуацію в медичній сфері столиці через відсутність необхідного фінансування в обсягу 153 млн грн.

За його словами, існує заборгованість по фінансуванню програми “Здоров'я киян” - 46 млн грн, ще 24 млн грн - борг по програмі гемодіалізу. Він пояснив, що у Києві 415 осіб потребують щодня гемодіалізу, інакше можуть померти. З цих 415 осіб 20 є тимчасовими переселенцями із зони АТО.

Крім того, Кличко повідомив, що є заборгованість по зарплатах у кількох медичних закладах столиці, зокрема у двох дитбудинках та двох санаторіях для інвалідів на загальну суму 8 млн грн.

Також є проблеми з фінансуванням харчування у лікарнях.