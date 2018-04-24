У селі на межі з Києвом масово отруїлися люди через вживання забрудненої води

Госпіталізовано 19 осіб, з них 15 дітей у віці від 5 місяців до 9 років.

У селі Софіївська Борщагівка (Київська область) зафіксовано масове отруєння людей.

Як повідомили УНІАН у Держжпродспоживслужбі, до інфекційного відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району з діагнозом "гастроентероколіт ротавірусної етіології" госпіталізовано 19 осіб, з них 15 дітей у віці від 5 місяців до 9 років.

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За результатами експрес-тесту лабораторно підтверджено ротавірусну інфекцію у 16 осіб. Встановлено, що ймовірною причиною захворювання жителів мікрорайону, які для приготування їжі використовують переважно водопровідну воду, стали неодноразові перебої та відсутність водопостачання на території житлових комплексів с. Софіївська Борщагівка у зв’язку з проривами на водопровідній мережі за адресою: м. Київ вул. Зодчих.

Відібрано 8 зразків води для дослідження на бактеріологічні та санітарно-хімічні та вірусологічні показники.

Софіївсько-Борщагівська сільська рада забезпечила мешканців привозною питною водою та оповістила населення щодо обмеження використання питної води з централізованих мереж для питних потреб та приготування їжі.