Гуманітарний штаб Ріната Ахметова доставив на Донбас більш як мільйон продуктових наборів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова доставив 1 027 700 продуктових наборів для жителів Донецької і Луганської областей. З 22 серпня по 12 листопада, за дев'ять Гуманітарних рейсів Ріната Ахметова, допомогу обсягом понад 10 тисяч тонн відправили в 57 міст і районів Донбасу. Організацією і розповсюдженням гуманітарної допомоги займалося кілька тисяч людей - працівників Фонду Ріната Ахметова, активів Групи СКМ і волонтерів-добровольців.

Наталя Ємченко, Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ, волонтер Гуманітарного штабу: «Це продуктові набори для 700 тисяч сімей, деякі встигли отримати гуманітарну допомогу двічі. Кожен з цих наборів дозволяє сім'ї протриматися 15-16 днів. Це немало, але все одно недостатньо з урахуванням того, скільки людей продовжує перебувати в зоні АТО в умовах справжньої гуманітарної катастрофи. Тому, за рішенням Ріната Ахметова, ми не зупиняємося і продовжуємо збільшувати обсяги і розширювати географію надання гуманітарної допомоги».

За інформацією Гуманітарного штабу, до кінця року планується ще п'ять поставок гуманітарної допомоги на Донбас. Для найбільш незахищених категорій мешканців регіону доставлять мільйон продуктових наборів. Згідно з даними Гуманітарної карти потреб та ситуації, 40% населення Донецької і Луганської областей гостро потребують продуктів харчування.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.