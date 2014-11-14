Марина Порошенко відвідала Київську школу-інтернат для сліпих дітей

У рамках відзначення Міжнародного дня сліпих дружина президента України Марина Порошенко відвідала середню спеціальну загальноосвітню школу-інтернат №5 для сліпих дітей ім. Я.П.Батюка.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У супроводі директора закладу Людмили Коваль дружина президента оглянула приміщення школи-інтернату, ознайомилася з історією створення та роботою закладу. Вона завітала до навчальних класів, спортивного залу, сенсорної кімнати, ознайомилася з технічним забезпеченням і роботою комп’ютерного класу, поспілкувалася з учнями та педагогічним колективом.

Директор школи-інтернату розповіла: «Зараз у нашій школі навчаються 165 дітей з вадами зору з Києва та 8 інших областей України. Заклад не лише здійснює навчання, а й забезпечує гармонійний розвиток, адаптацію та реабілітацію дітей з вадами зору. Також наші вихованці мають можливість опанувати професію медичної сестри з лікувального масажу та оператора комп’ютерного набору». Крім того, Коваль розповіла про роботу понад 20 гуртків художньо-прикладного та технічного напрямків і діяльність музичної школи, яка працює при закладі. У музичній школі діти опановують гру на баяні, акордеоні, гітарі, навчаються хоровому співу та займаються у вокально-інструментальному ансамблі, беруть участь у різноманітних конкурсах та фестивалях.

До цього дня учні підготували невеликий святковий концерт. Марина Порошенко подякувала дітям за їхню активність та творчість і наголосила: «Дуже важливо, щоб люди з особливими потребами відчували себе повноцінною частиною нашого суспільства – мали більше можливостей при виборі професії, реалізації особистих якостей та більше доступних технічних засобів для побутових потреб. Також ми повинні активно працювати над тим, щоб українське суспільство ставилося до таких людей з більшим розумінням, толерантністю та культурою».

Марина Порошенко передала школі-інтернату підручники для учнів середньої школи, надруковані шрифтом Брайля у видавництві «Освіта», художню літературу зі збільшеним шрифтом для слабозорих дітей, а також комп’ютер та принтери для потреб закладу.