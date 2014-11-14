Київрада відмовилася повертати Центр Серця у власність міста

Більшість депутатів Київради не підтримали винесений на розгляд проект рішення про скасування попереднього рішення від 25 грудня 2012 р. «Про надання згоди на передачу цілісного майнового комплексу Київської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» у державну власність».

Як передає кореспондент УНІАН, за скасування раніше прийнятого рішення щодо медзакладу проголосували лише 16 депутатів.

Обговорення питання за участі директора центру серця Бориса Тодурова тривало близько години.

Доповідач з цього питання депутат Тетяна Меліхова зазначила, що рішення Київради 2012 р. не було виконано в повному обсязі, тобто не виконано в частині «суттєвих умов при підписанні акта прийому-передачі». За її словами, не укладено договір про співпрацю між Київрадою та Кабінетом міністрів щодо компенсації затрат, понесених бюджетом міста на будівництво та оснащення Центру Серця шляхом забезпечення пріоритетного, без обмежень діагностування, лікування та реабілітації хворих на серцеві захворювання мешканців Києва.

«Мета проекту рішення все ж примусити Кабінет міністрів України , Міністерство охорони здоров’я, виконавчий орган Київради виконати до кінця рішення Київради і підписати договір, який буде чітко прописувати компенсацію втрат бюджет Києва при передачі Центру», - наголосила Меліхова.

У свою чергу Тодуров запевнив, посилаючись на статистику, що після того як заклад передано у держвласність, в ньому надається меддопомога більшій кількості киян, ніж коли Центр був у власності міста.

«Ми вже отримали вищий статус - Інституту серця, збільшилась кількість ставок. Нарешті ми отримали за останні 7 років більш-менш нормальне фінансування. Ви знаєте, що протягом попередніх 7 років, Київ виділяв кошти тільки на комунальні послуги та заробітну плату і ми практично стояли, не могли нормально оперувати, рятувати життя», - наголосив він. Як зазначив Тодуров, були застереження, що Центр при переході під юрисдикцію міністерства не буде виконувати свої зобов’язання перед киянами. У зв’язку з цим він навів статистичні дані: за 9 місяців 2013 р. пролікованих хворих в стаціонарі було 3 тис, а за той же період 2014 р. , коли заклад став Інститутом, ця кількість становить 3 тис 700, тобто зросла на 19%; кількість прооперованих зросла по різних типах операцій від 18% до 34%, а кількість проконсультованих киян збільшилась до 57 тис в порівнянні з 38 тис. осіб в попередній рік – тобто на 49%.

За словами Тодурова, за 9 місяців ц. р. Інститут серця надав медпослуг киянам на 80 млн. грн, а до кінця року ця сума буде близько 100 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, профільна комісія Київради – комісія з питань власності – підтримала підготовлений проект рішення про повернення у міську власність "Центру серця". Про це повідомила прес-служба голови тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року Меліхової.