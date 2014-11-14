За добу в зоні АТО поранено шестеро українських військовослужбовців

За минулу добу в зоні АТО загинув один та поранені шестеро українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ми втратили одного нашого військовослужбовця і ще шість отримали поранення", - сказав Лисенко.