За добу в зоні АТО поранено шестеро українських військовослужбовців

13:25, 14 листопада 2014
Новини регіонів
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко

Фото: УНІАН

За минулу добу в зоні АТО загинув один та поранені шестеро українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ми втратили одного нашого військовослужбовця і ще шість отримали поранення", - сказав Лисенко.

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