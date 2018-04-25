У Чернігівській області цього літа планують оздоровити понад 50 тисяч дітей

Всього на оздоровлення дітей з обласного бюджету планується витратити 44,7 млн грн.

У Чернігівській області цього літа планують оздоровити 55% дітей шкільного віку, що становить понад 50 тис. дітей.

Як повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, такі дані були оприлюднені сьогодні під час розширеної колегії облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, особлива увага при підготовці дитячих установ до сезону відпочинку приділяється питанням безпеки. На їх вирішення буде спрямовано 1,3 млн грн.

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Всього на оздоровлення дітей з обласного бюджету планується витратити 44,7 млн грн.

За словами директора департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА Ніни Лемеш, кількість дітей, які за планом зможуть скористатися послугами з оздоровлення та відпочинку є неоднаковою для різних районів області, приміром, цей показник коливається від 45,4% у Корюківському районі до 69,8% — у Прилуцькому.

Лемеш наголосила, що влада на місцях має подбати, щоб якнайбільше дітей оздоровилися та змістовно відпочили влітку, насамперед, із соціально вразливих категорій.

Начальник управління освіти і науки ОДА Микола Конопацький зауважив, що при підготовці літніх шкільних таборів роблять акцент на національно-патріотичний та мовний напрями роботи. Планується, що школярі удосконалюватимуть знання англійської, німецької, французької та іспанської мов, спілкуючись з волонтерами, для яких ці мови рідні.

Голова ОДА Валерій Куліч наголосив, що минулого року область мала непогані показники оздоровлення й відпочинку дітей, тож повинна зберігати цю тенденцію і нинішнього літа.

«Завдання влади – забезпечення й контроль за якісною підготовкою дитячих закладів до оздоровчого сезону», - підкреслив Куліч.

Він поставив завдання підготувати усі заклади відпочинку та оздоровлення до 1 червня.

Всього в області цьогоріч працюватимуть 21 позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, 458 закладів з денним перебуванням та 2 наметові містечка.