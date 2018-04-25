Пацієнти, які отруїлися зараженою водою, живуть у новобудовах поблизу Києва: кількість потерпілих зростає

Імовірною причиною захворювання стали неодноразові перебої та відсутність водопостачання на території житлових комплексів с.Софіївська Борщагівка.

Пацієнти, які отруїлися брудною водою, мешкають у новобудовах передмістя Києва: кількість потерпілих зростає.

За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області захворіли 25 осіб, у тому числі 21 дитина (від 5 місяців до 9 років), на гостру кишкову інфекцію середньої важкості.

За результатами вірусологічного дослідження (експрес тест Rota test) у 22 госпіталізованих осіб підтверджено гастроентероколіт ротавірусної етіології.

Читайте такожУ селі на межі з Києвом масово отруїлися люди через вживання забрудненої води

Хворі на ротавірусну інфекцію проживають в ЖК «Софіївський квартал» (8 осіб, з низ 4 - діти), ЖК «Львівський маєток» (13 осіб, з них 13 дітей), ЖК "Софіївска слобідка" (2 особи, з них 2 дітей), ЖК «Оксамитовий» (1 особа, в т.ч. 1 дитина) та ЖК «Софіївська сфера» (1 дитина).

Джерело збудника інфекції та обставини, що сприяли виникненню спалаху встановлюються. Проте, ймовірною причиною захворювання жителів мікрорайону, які для приготування їжі використовують переважно водопровідну воду, стали неодноразові перебої та відсутність водопостачання на території житлових комплексів с. Софіївська Борщагівка у зв’язку з проривами на водопровідній мережі.

Водопостачання житлових комплексів 22.04.2018 було відновлено. Фахівці Києво-Святошинського районного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» відібрали 8 зразків води, з яких 5 - для дослідження на бактеріологічні та санітарно-хімічні показники та 3 - на вірусологічні показники (даний час в роботі).

Санітарно-епідеміологічне розслідування триває.