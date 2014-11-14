В аптеках Києва пройде акція, присвячена Всесвітньому дню діабета
Як повідомили УНІАН у Київській міській державній адміністрації.З 17-21 листопада 2014 року (з 11.00 до 13.00), з нагоди Всесвітнього дня діабету, в 14 аптеках КП «Фармація» будуть проведені консультації лікарів ендокринологів, сімейних лікарів та лікарів-терапевтів.
Перелік аптек комунального підприємства «Фармація», в яких створені умови для проведення міської інформаційно-профілактичної акції:
Голосіївський район
Аптека № 31
03039, м. Київ, просп. Науки, 4
525-71-62
525-92-14
Дарницький район
Аптека № 124
02091, м. Київ, Харківське шосе, 164
563-35-38
564-53-00
Деснянський район
Аптека № 119
02225, м. Київ,
просп. Маяковського, 15
545-32-14
546-69-00
Аптека № 92
02156, м. Київ,
вул. Шолом Алейхема, 18
513-80-14
513-04-27
Дніпровський район
Аптека № 28
02002, м. Київ,
вул. Луначарського,22-А
517-27-05
517-26-91
дитяча
Аптека № 109
02002, м. Київ,
вул. Раїси Окіпної, 9
517-62-91
517-13-45
Оболонський район
Аптека № 74
04205, м. Київ вул. Тимошенка, 14
413-49-54
418-39-65
Печерський район
Аптека № 114
03150, м. Київ,
бульвар Дружби Народів 30/1
285-04-81
285-84-42
Подільський район
Аптека № 51
04215, м. Київ, просп. Свободи, 22
434-46-11
434-47-68
Святошинський район
Аптека № 70
03146, м. Київ,
вул. Героїв космосу, 17
403-03-03
403-04-31
Солом'янський район
Аптека № 73
03110, м. Київ
вул. Пироговського, 4
275-82-57
275-37-24
Аптека № 128
03126, м. Київ,
вул. Героїв Севастополя, 44/10
455-39-51
408-50-20
Шевченківський район
Аптека № 8
04050, м. Київ,
вул. Артема, 103
483-30-70
483-31-65
Aптека № 90
01025, м. Київ,
вул. Ісаакяна, 2
236-30-52
236-51-59