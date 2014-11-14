В аптеках Києва пройде акція, присвячена Всесвітньому дню діабета

Як повідомили УНІАН у Київській міській державній адміністрації.З 17-21 листопада 2014 року (з 11.00 до 13.00), з нагоди Всесвітнього дня діабету, в 14 аптеках КП «Фармація» будуть проведені консультації лікарів ендокринологів, сімейних лікарів та лікарів-терапевтів.

Перелік аптек комунального підприємства «Фармація», в яких створені умови для проведення міської інформаційно-профілактичної акції:

Голосіївський район

Аптека № 31

03039, м. Київ, просп. Науки, 4

525-71-62

525-92-14



Дарницький район

Аптека № 124

02091, м. Київ, Харківське шосе, 164

563-35-38

564-53-00

Деснянський район

Аптека № 119

02225, м. Київ,

просп. Маяковського, 15

545-32-14

546-69-00

Аптека № 92

02156, м. Київ,

вул. Шолом Алейхема, 18

513-80-14

513-04-27

Дніпровський район

Аптека № 28

02002, м. Київ,

вул. Луначарського,22-А

517-27-05

517-26-91

дитяча

Аптека № 109

02002, м. Київ,

вул. Раїси Окіпної, 9

517-62-91

517-13-45



Оболонський район

Аптека № 74

04205, м. Київ вул. Тимошенка, 14

413-49-54

418-39-65

Печерський район

Аптека № 114

03150, м. Київ,

бульвар Дружби Народів 30/1

285-04-81

285-84-42



Подільський район

Аптека № 51

04215, м. Київ, просп. Свободи, 22

434-46-11

434-47-68



Святошинський район

Аптека № 70

03146, м. Київ,

вул. Героїв космосу, 17

403-03-03

403-04-31



Солом'янський район

Аптека № 73

03110, м. Київ

вул. Пироговського, 4

275-82-57

275-37-24

Аптека № 128

03126, м. Київ,

вул. Героїв Севастополя, 44/10

455-39-51

408-50-20



Шевченківський район

Аптека № 8

04050, м. Київ,

вул. Артема, 103

483-30-70

483-31-65

Aптека № 90

01025, м. Київ,

вул. Ісаакяна, 2

236-30-52

236-51-59