Столична влада виділила 3 млн грн на інсулін та гемодіаліз для хворих

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Михайла Радуцького.

За його словами, фінансування здійснили за рахунок перерозподілу коштів бюджету міста.

“В умовах критичного недофінансування медичної галузі столиці влада Києва шукає всі можливості, щоб забезпечити киян ліками першої необхідності, зокрема інсуліном. Ми сподіваємось, що перенаправлення цих коштів не вплине суттєво на інші видатки міста та на затримку зарплати медикам”, - сказав Радуцький.

Він додав, що Києву вдалося самостійно знайти кошти для гемодіалізу, але лише на тиждень.

Столична влада продовжує шукати можливості для вирішення критичної ситуації, що склалася у медичній сфері в місті, сказав Радуцький.

При цьому він знову підкреслив, що така критична ситуація - це наслідок вилучення 50% ПДФО киян до центрального бюджету.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 листопада, Київський міський голова та голова КМДА Віталій Кличко заявив про критичну ситуацію у сфері фінансування медичної галузі столиці. Він сказав, що недофінансування сфери становить 153 млн грн.

Радуцький у свою чергу повідомив, що уряд заборгував Києву 108 млн грн на медичні видатки.

Протягом дня у Кличка відбулася зустріч з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, після якої він поінформував, що отримав погодження на виділення Києву додаткових коштів для медичної сфери в обсязі 108 млн грн. «Але виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я, на жаль, не має можливості проплатити ці гроші», - додав мер Києва.

За словами мера, наразі в столиці існує заборгованість по фінансуванню програми “Здоров'я киян” - 46 млн грн, ще 24 млн грн - борг по програмі гемодіалізу. Крім того, Кличко повідомив, що є заборгованість по зарплатах у кількох медичних закладах столиці, зокрема у двох дитбудинках та двох санаторіях для інвалідів на загальну суму 8 млн грн.

Також є проблеми з фінансуванням харчування у лікарнях.