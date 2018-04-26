Гройсман пообіцяв, що другий комплекс «Охматдиту» здадуть в експлуатацію до кінця 2019 року

12:03, 26 квітня 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання лікарні.

«Тут декілька років тому була руїна. Тисячі дітей не могли лікуватися, обстежуватися. Я взяв зобов’язання, і першу частину комплексу ввели в експлуатацію. Сьогодні відбулось відкриття. Тут сучасне обладнання, гарний колектив, фахівці високого рівня. Моя мета - допомагати дітям. Перший пусковий комплекс повністю забезпечений обладнанням та персоналом, другий здамо до кінця 2019 року», - сказав глава уряду.

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Він відвідав діагностичні центри лікарні і поспілкувався з персоналом, передусім молодими лікарями, які тільки-но розпочинають свій професійний шлях.

Будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» розпочалося 2011 року, але з 2013-го було зупинене. В 2016 році уряд відновив будівництво. Було проведено оновлення проектної документації, а також інвентаризацію обладнання, яке зберігалося здебільшого в підвалах у напівзібраному вигляді. За рішенням Кабміну, проект був розподілений на два пускові комплекси: 23,5 тис. кв. м та 43,5 тис. кв. м відповідно.

У грудні минулого року перший пусковий комплекс отримав всі необхідні сертифікати експлуатації. В січні-квітні 2018 року встановили обладнання. Змонтовано лінійний прискорювач та комп’ютерний томограф.

Перший пусковий комплекс – це, передусім, діагностичні відділення лікарні, які технологічно можуть функціонувати при продовженні будівельних робіт 2-го пускового комплексу. Приймати пацієнтів готові відділення променевої терапії, відділення магніто-резонансної діагностики, відділення ультразвукової діагностики, центр служби крові, референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології.

Цього року розпочнеться будівництво другого пускового комплексу на 40 відділень, в тому числі центр дитячої гематології, онкології і трансплантації кісткового мозку, а також розшириться відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії. Це дасть можливість в 4 рази збільшити кількість процедур трансплантації кісткового мозку та запровадити метод «ТКМ» від неродинного донора. Саме такі процедури сьогодні є вкрай необхідними для України, адже операції подібного типу можливі наразі лише за кордоном.

У другому пусковому комплексі будуть також створені відділення онкології з інтенсивною хіміотерапією онкологічних захворювань на 20 ліжок для комплексного лікування онкологічних захворювань та центр екстреної медицини на 450 хворих за добу. Кількість операційних збільшиться вдвічі.

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Теги: #дитяче здоров'я#будівництво охматдиту#Гройсман обіцяє#влада обіцяє