В Одеській області встановлюють причину смерті немовляти та отруєння сурогатом її 4-річної сестри (відео)

Трагедія сталася в смт Любашівка, коли мати пішла на батьківські збори і залишила дітей на 53-річного співмешканця.

В Одеській області правоохоронці встановлюють причину смерті 7-місячної дівчинки і отруєння алкоголем її 4-річної сестри.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, трагедія сталася 25 квітня в смт Любашівка.

«З районної лікарні до чергової частини місцевого відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що до медичного закладу доставлено двох малолітніх дівчаток у віці 7 місяців і 4 роки. Старша - з отруєнням сурогатами алкоголю, молодша - без ознак життя», - розповіли в главку.

За адресою проживання дітей виїхала слідчо-оперативна група поліції.

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В ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що того дня мати неповнолітніх пішла в школу на батьківські збори, залишивши дітей на свого 53-річного співмешканця. Коли жінка повернулася додому, вона виявила свою 4-річну доньку на підлозі в непритомному стані. В іншій кімнаті між спинкою дивана і стіною вниз головою лежала її молодша дочка. Співмешканець у цей час перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і міцно спав.

Жінка негайно викликала швидку допомогу і дітей госпіталізували в реанімаційне відділення, де лікарі констатували смерть молодшої дівчинки. Іншій зараз надають допомогу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що в родині виховувалися дев'ять дітей. За кілька днів до трагедії працівниками ювенальної превенції Любашівського відділення поліції стосовно глави сім'ї було складено протокол за ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі 53-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, дітей поміщено в лікарню на обстеження. Триває слідство.