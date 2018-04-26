В Умані зафіксовано масове отруєння серед школярів

У ході перевірки школи виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.

В Умані (Черкаська область) зафіксовано масове отруєння серед школярів загальноосвітньої школи № 3. Як повідомили УНІАН у Держсподспоживслужбі, гостру кишкову інфекцію діагностовано у 10 учнів. Читайте такожВ Одеській області встановлюють причину смерті немовляти та отруєння сурогатом її 4-річної сестри До інфекційного відділення Уманської міської лікарні з важким та середнім ступенями важкості було госпіталізовано 9 дітей, одна дитина знаходиться на амбулаторному лікуванні. У ході перевірки навчального закладу виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби в Черкаській області.

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