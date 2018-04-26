В Умані зафіксовано масове отруєння серед школярів
17:51, 26 квітня 2018Новини регіонів
3917
У ході перевірки школи виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.
Дітей госпіталізовано з середнім та тяжким ступенями / УНІАН
В Умані (Черкаська область) зафіксовано масове отруєння серед школярів загальноосвітньої школи № 3.
Як повідомили УНІАН у Держсподспоживслужбі, гостру кишкову інфекцію діагностовано у 10 учнів.
Читайте такожВ Одеській області встановлюють причину смерті немовляти та отруєння сурогатом її 4-річної сестри
До інфекційного відділення Уманської міської лікарні з важким та середнім ступенями важкості було госпіталізовано 9 дітей, одна дитина знаходиться на амбулаторному лікуванні.
У ході перевірки навчального закладу виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.
Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби в Черкаській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter