Чернігівська міськрада просить уряд і парламент підвищити зарплати медикам екстреної медицини

У прийнятому міськрадою документі також йдеться про збільшення медичної субвенції місту з державного бюджету.

Депутати Чернігівської міської ради схвалили звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо збільшення оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні під час чергової сесії.

У документі також йдеться про збільшення медичної субвенції місту з державного бюджету.

Депутати вказують, що незважаючи на реформу у цій сфері, яка розпочалася 5 років тому із прийняттям Закону України «Про екстрену медичну допомогу», стан матеріально-технічного оснащення не зазнав суттєвого покращення, а рівень оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги взагалі знизився.

Читайте такожГройсман пообіцяв, що другий комплекс «Охматдиту» здадуть в експлуатацію до кінця 2019 року

У більшості центрів екстреної медичної допомоги 60-70% санітарного транспорту та медичного обладнання, яким вони укомплектовані, є застарілим та підлягає заміні. Крім того, хронічне недофінансування призвело до дефіциту кадрів.

Водночас, наявний фонд заробітної плати для працівників системи екстреної медичної допомоги не дозволяє забезпечити їм виплату встановлених законодавством надбавок та інших фінансових заохочень у повному обсязі відповідно до законодавства, через дефіцит коштів, які щорічно виділяються державою на ці цілі.

«Тому сьогодні спостерігаємо ситуацію, коли лікар-інтерн, випускниця медичного коледжу та простий робітник (двірник, сторож, прибиральник тощо) отримують практично однакову заробітну плату, тобто мінімальну. «Зрівнялівка» оплати праці не лише принижує гідність кваліфікованих лікарів системи екстреної медичної допомоги, але й є загрожує знищенням цієї системи в цілому», - говориться у зверненні.

Чернігівська міськрада попросила парламент та уряд збільшити медичну субвенцію для забезпечення у повному обсязі потреб фонду оплати праці для центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також здійснювати фінансування цієї сфери за окремою бюджетною програмою (в межах медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам).

Також депутати міськради просять внести зміни до урядової постанови щодо встановлення більш високих тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери - працівників системи екстреної медичної допомоги.