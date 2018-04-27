4-річна дівчинка, яку ледве вивели з алкогольної коми, перебуває у тяжкому стані (відео)

Трагедія сталася у багатодітній родині на Одещині.

4-річна дівчинка, яку ледве вивели з алкогольної коми, перебуває у тяжкому стані.

Трагедія сталася у багатодітній родині на Одещині, пише ТСН.

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Причину смерті її семимісячної сестрички наразі з'ясовують. Батька дітей затримали, його долю має вирішити суд. Позбавляти матір батьківських прав чиновники наразі не бачать підстав.

П'яний батько міцно спав, а матері удома не було. Коли повернулася, дві її доньки були у непритомному стані.