4-річна дівчинка, яку ледве вивели з алкогольної коми, перебуває у тяжкому стані (відео)
11:54, 27 квітня 2018Новини регіонів
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Трагедія сталася у багатодітній родині на Одещині.
Дитину вивели з алкогольної коми / УНІАН
4-річна дівчинка, яку ледве вивели з алкогольної коми, перебуває у тяжкому стані.
Трагедія сталася у багатодітній родині на Одещині, пише ТСН.
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