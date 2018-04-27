Стан дівчинки, отруєної сурогатом, поліпшився (відео)
13:20, 27 квітня 2018Новини регіонів
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Позбавляти матір батьківських прав чиновники поки не бачать підстав.
Стан дитини покращився / УНІАН
Стан 4-річної дівчинки, отруєної сурогатом, поліпшився: дитину планують перевести з реанімаційного відділення в звичайну палату.
Причину смерті її семимісячної сестрички зараз з'ясовують, пише ТСН.
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