Стан дівчинки, отруєної сурогатом, поліпшився (відео)

Позбавляти матір батьківських прав чиновники поки не бачать підстав.

Стан 4-річної дівчинки, отруєної сурогатом, поліпшився: дитину планують перевести з реанімаційного відділення в звичайну палату.

Причину смерті її семимісячної сестрички зараз з'ясовують, пише ТСН.

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Батька дітей затримали, його долю має вирішити суд.

Позбавляти матір батьківських прав чиновники поки не бачать підстав.

Трагедія сталася в багатодітній родині в Одеській області. П'яний батько міцно спав, а матері вдома не було. Коли вона повернулася - застала двох дочок без свідомості.