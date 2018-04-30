Найбільше декларацій з лікарями підписали на Харківщині - МОЗ

У МОЗ заявили, що декаларації підписали понад 2 млн пацієнтів.

За час кампанії «Лікар для кожної сім’ї», яка триває вже майже місяць, понад 2 млн пацієнтів підписали декларації з лікарями.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Найбільше декларацій підписано в Харківській області — 230 652. На другому місці місто Київ (понад 225 тис.), на третьому — Вінницька область (понад 186 тис.), на четвертому — Донецька область (майже 178 тис.), на п’ятому — Дніпропетровська область (понад 168 тис.).

У різних регіонах країни проходять ярмарки здоров’я, організовують кабінети для підписання декларацій, розміщують інформаційні плакати, які допомагають пацієнтам зорієнтуватись у виборі лікаря. Основа успіху кампанії «Лікар для кожної сім’ї» - відповідальне ставлення місцевої влади до оснащення закладів первинної медичної допомоги. Саме вони мають забезпечити медзакладам підключення до інтернету, комп’ютери для приєднання до електронної системи охорони здоров’я та принтери й папір для підписання декларацій. Неприпустимим є стягнення коштів з пацієнтів у вигляді продажу бланків декларацій або абонентної плати за обслуговування.

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До системи «Електронне здоров’я» на сьогодні підключено 1 145 закладів первинної медичної допомоги. Підписувати декларації з пацієнтами можуть уже понад 19 тисяч лікарів. Тільки за останній тиждень до системи приєдналися тисяча лікарів. Підписувати декларації можна з сімейними лікарями — їх обрали уже 73% пацієнтів, які підписали декларації, терапевтами — 15%, педіатрами — 12%. Найбільш активно обирають лікарів українці віком 40-64 років.

Декларації підписуються безстроково, але в будь-який момент пацієнт може обрати іншого лікаря і підписати з ним декларацію. Неправдивою є інформація про те, що ті, хто не підпише декларацію до кінця року, залишиться без медичної допомоги або буде змушений за неї платити.

«Підійти до вибору лікаря слід з усією серйозністю, але й зважати на те, що вже є лікарі, які набрали оптимальну кількість пацієнтів. Такі випадки поки що поодинокі, тому якщо вам відмовляють у підписанні декларації на підставі того, що лікар вичерпав ліміт – слід перевірити цю інформацію у головного лікаря», - зазначають у МОЗ.

Звернутися до керівництва лікарні необхідно і у випадку, якщо вас примушують підписувати декларацію винятково з дільничним лікарем чи навпаки - відмовляють у виборі лікаря на підставі невідповідності місця реєстрації. Право на вільний вибір лікаря закріплене у «Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу», затвердженому наказом МОЗ №503 від 19.03.2018 року.