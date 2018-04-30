В Одеській області на весіллі масово отруїлися гості: 20 осіб вже госпіталізували

Серед госпіталізованих - 5-річна дитина.

У Біляївському районі Одеської області госпіталізовано 20 осіб, які отримали харчове отруєння на весіллі.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, 29 квітня з Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України отримано повідомлення про реєстрацію масового захворювання на гостру кишкову інфекцію мешканців села Нерубайське.

«Станом на 29 квітня захворіло 20 осіб, у тому числі 5-річна дитина. Попередній діагноз: харчова токсикоінфекція, середнього ступеня тяжкості», - повідомили в главку.

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З 20 госпіталізованих із симптомами гострої кишкової інфекції 18 доставлені в клінічну інфекційну лікарню Одеси, двоє - до інфекційного відділення Біляївської центральної районної лікарні.

Госпіталізовані пов'язують отруєння з вживанням страв на весілля, яке вони відзначали в ресторані «Ізольда» в Нерубайському. Всього на весілля було запрошено 84 людини.

Встановлено, що крім страв, які були приготовані в ресторані, потерпілі їли торт домашнього приготування. Після святкування весілля залишки приготованих страв замовники забрали додому.

У ході епідрозслідування фахівці провели відбір необхідного обсягу проб для проведення лабораторного контролю.

На адресу адміністрації ресторану «Ізольда» направлено припис про тимчасове призупинення роботи для проведення дезінфекції та генерального прибирання.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.