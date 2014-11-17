На Тернопільщині пройшов семінар для медиків, які надаватимуть допомогу у зоні АТО

На Тернопільщині пройшов триденний семінар для медиків з п'яти областей, які будуть надавати допомогу у зоні АТО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільського державного медичного університету, який виступив одним з організаторів навчань, всього у триденному тренінгу протягом 14-16 листопада взяли участь більше 60 лікарів-волонтерів з Київської, Вінницької, Сумської, Тернопільської та Харківської областей.

Навчання проводилися на імітованому полі бою. Кожне практичне заняття інструктори супроводжували аналізом помилок і відпрацюванням практичних навичок до автоматизму.

Під час навчань лікар і інструктор Юрій Свідерський зазначив, що на полі бою для надання допомоги пораненому надзвичайно мало часу.

«Ми намагалися відпрацьовувати вміння в таких умовах, як це виглядає насправді. За нашим сценарієм, боєць отримав певну кількість поранень з різними ушкодженнями. Протягом 6-7 хвилин йому надали весь комплекс допомоги... Сьогодні не було так страшно, як це є насправді в реальних умовах. Під час бою є багато пилу, часто зустрічається нульова видимість, бойові дії відбуваються в будь-який час доби, тому повинна бути відпрацьована злагодженість бригади», - пояснив суть тренінгу Свідерський, який вже перебував у зоні АТО.

Під час навчань він також поінформував колег, що поки немає команди і не налагоджена димова завіса або інші маскувальні методики, надавати допомогу не можна.

«Несвоєчасні дії призведуть до більшої кількості поранених і втрати групи в цілому. Основа тактичної медицини - правильні дії в правильний час», - сказав Свідерський.

Завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини ТДМУ, професор Арсен Гудима зазначив, що навчання для лікарів проходить по протоколу ТС3, який розроблений медиками НАТО. Він полягає в наданні допомоги на полі бою і розрахований на рядових воїнів та воїнів груп спеціального призначення, життя яких є дуже цінною в умовах бойових дій.

«Ми сподіваємося, що ці навчання будуть сприяти прогресу української військової медицини і зниження рівня санітарних втрат. Крім того, учасникам продемонстрували сучасні вироби медичного призначення, які використовуються в світі в умовах на полі бою», - зазначив Гудима.

Медики протягом трьох днів відпрацювали навички евакуації, зупинки кровотечі під час поранень, серцево-легеневої реанімації, відновлення прохідності дихальних шляхів, зупинки артеріальної кровотечі з допомогою бинтів і смужок «Целокс», накладання пов'язок, перев'язки, накладення шин, транспортування потерпілих.

Також організатори влаштували всім учасникам двогодинний стрес-тест. За сценарієм, бойовий загін виконував завдання і потрапив в засідку. Над головами медиків літали кулі, вибухали спецзасоби, при цьому медики повинні були в таких умовах проявити професіоналізм і оперативність.