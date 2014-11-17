Тяжкохворі переселенці потребують медичної допомоги

«Миколаїв - гарне місто. Ось подумали, чому б не подивитися!», - сміється Віктор. Про свої проблеми він взагалі звик жартувати - так легше.

12 липня він разом з дружиною Оленою переїхав на південь України. У рідному напівзруйнованому Луганську залишилося все: дім, робота дружини, вона - терапевт, і можливість отримувати лікування для самого Віктора.

Кілька років тому йому поставили діагноз «цукровий діабет», а трохи пізніше діагностували хронічну хворобу нирок четвертої стадії. Зараз йому необхідно проходити регулярний гемодіаліз.

«Виїхавши з рідної області, я втратив можливість отримувати лікування за державною програмою. Витратні матеріали, які є в миколаївській лікарні, видаються безплатно тільки жителям з місцевою пропискою. Мені тепер доводиться викручуватися самому», - розповідає Віктор.

Приїхавши в Миколаїв, він став оббивати пороги МНС, Червоного Хреста та інших інстанцій з проханням про допомогу. Десь допомагали, а десь-відповідав обіцянками.

«Ми в Миколаєві знімаємо квартиру своїми силами. Компенсації за житло, як переселенцям, нам держава не надала. Міграційні органи кажуть, що нас сюди таких багато приїхало, і всім вони не допоможуть», - каже Віктор.

За даними державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області тільки офіційно зареєструвалися 6 тисяч переселенців з Донбасу та Криму.

Не маючи можливості оплачувати і житло, і лікування, а це кілька десятків тисяч гривень, Віктор вирішив просити допомоги у благодійників. По телебаченню побачив сюжет про Гуманітарний штаб Ріната Ахметова.

«Я зателефонував на номер гарячої лінії. Приємно, що не почув порожніх обіцянок, все - по суті», говорить Віктор. - А через кілька днів зателефонували і сказали, що допоможуть з витратними матеріалами для гемодіалізу. Спасибі за те, що реально допомагаєте».