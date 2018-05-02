У Києві почастішали випадки нападу кліщів, які переносять небезпечні інфекції

У 2018 році в столиці перші іксодові кліщі виявлені 30 березня.

У Києві почастішали випадки нападу іксодових кліщів, які є переносниками інфекційних захворювань.

За словами в.о.Київського лабораторного центру МОЗ Сергія Чумака, в Києві розпочався щорічний моніторинг іксодових кліщів, пише 44.ua.

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"У 2018 році в столиці перших іксодових кліщів виявлено 30 березня. Їх виявили на територіях: парк "Дружби народів ", парк "Перемога", Гідропарк (уздовж Центральної алеї), Труханів острів (центральний вхід). Фахівці вже відібрали 34 примірника кліщів, в п'яти випадках вони містили борелії і збудники хвороби Лайма. На даний момент комунальники повинні провести в столичних зелених зонах спеціальні протикліщові заходи ", - сказав Чумак.