У Києві почастішали випадки нападу кліщів, які переносять небезпечні інфекції
12:47, 02 травня 2018Новини регіонів
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У 2018 році в столиці перші іксодові кліщі виявлені 30 березня.
Кліщі переносять небезпечні інфекційні захворювання / pixabay.com
У Києві почастішали випадки нападу іксодових кліщів, які є переносниками інфекційних захворювань.
За словами в.о.Київського лабораторного центру МОЗ Сергія Чумака, в Києві розпочався щорічний моніторинг іксодових кліщів, пише 44.ua.
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"У 2018 році в столиці перших іксодових кліщів виявлено 30 березня. Їх виявили на територіях: парк "Дружби народів ", парк "Перемога", Гідропарк (уздовж Центральної алеї), Труханів острів (центральний вхід). Фахівці вже відібрали 34 примірника кліщів, в п'яти випадках вони містили борелії і збудники хвороби Лайма. На даний момент комунальники повинні провести в столичних зелених зонах спеціальні протикліщові заходи ", - сказав Чумак.
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