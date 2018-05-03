До лікарень Києва з грипом та ГРВІ госпіталізовано 128 осіб

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ нижчий епідпорогу на 40,3%.

До медичних закладів за минулий тиждень було госпіталізовано 128 осіб з числа захворілих на грип чи ГРВІ, із них 114 – діти.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Читайте такожУ Києві почастішали випадки нападу кліщів, які переносять небезпечні інфекції

За його словами, за минулий тиждень - 17-й тиждень епідсезону 2018 року - зареєстровано 10665 хворих на грип та ГРВІ, тоді як у попередній тиждень захворіло 11183. Тобто спостерігається зниження у порівнянні з 16-м тижнем на 4,9%.

«У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ нижчий епідпорогу на 40,3%. Порівняно з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності і серед дитячого, і серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 3583 осіб (зниження на 8%), дітей – 7082 (зниження на 3,2%). У структурі захворюваності діти становлять 66,4%, а на попередньому тижні – 65,4%. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 7%: 2459 випадки, що становить 34,7% від загальної кількості захворілих дітей і 23,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – зазначив міський чиновник і додав, що до медичних закладів за 17-й тиждень епідсезону госпіталізовано 128 осіб, з них 114 – діти.