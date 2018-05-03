Масове отруєння на весіллі в Одеській області: кількість госпіталізованих продовжує зростати
14:10, 03 травня 2018Новини регіонів
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При лабораторному обстеженні у 13 хворих виділено сальмонелу, решта досліджень триває.
При лабораторному обстеженні у 13 хворих виділено сальмонелу, решта досліджень трива / УНІАН
Кількість гостей, які отрухлися на весіллі у с.Нерубайське Біляївського району Одеської області, продовжує зростати.
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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, станом на 2 травня 2018 було госпіталізовано 36 хворих, з них двоє - діти.
При лабораторному обстеженні у 13 хворих виділено сальмонелу, решта досліджень триває.
За результатами обстеження кафе «Ізольда», де відбувалося святкування, фахівці Держпродспоживслужби встановили низку порушень санітарного законодавства. У 3-х осіб персоналу виділено сальмонелу, встановлено бактеріальне забруднення 100% змивів умовно- патогенною та патогенною мікрофлорою. Функціонування кафе призупинено.
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