Масове отруєння на весіллі в Одеській області: кількість госпіталізованих продовжує зростати

При лабораторному обстеженні у 13 хворих виділено сальмонелу, решта досліджень триває.

Кількість гостей, які отрухлися на весіллі у с.Нерубайське Біляївського району Одеської області, продовжує зростати.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, станом на 2 травня 2018 було госпіталізовано 36 хворих, з них двоє - діти.

При лабораторному обстеженні у 13 хворих виділено сальмонелу, решта досліджень триває.

За результатами обстеження кафе «Ізольда», де відбувалося святкування, фахівці Держпродспоживслужби встановили низку порушень санітарного законодавства. У 3-х осіб персоналу виділено сальмонелу, встановлено бактеріальне забруднення 100% змивів умовно- патогенною та патогенною мікрофлорою. Функціонування кафе призупинено.