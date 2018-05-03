У квітні на кір захворіли 370 киян.

У Києві різко зросла кількість випадків кору серед дорослих.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

Згідно з даними департаменту, у квітні у столиці на кір захворіли 370 осіб, з них 111 дітей.

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За словами Вишневської, серед дорослих також підвищилась захворюваність.

Загалом у столиці з 1 січня зафіксовано 722 випадки захворювання на кір, повідомила Вишневська. За цей час було госпіталізовано 498 осіб, з них 158 - діти, 340 – дорослі.

За словами Вишневської, летальних випадків внаслідок зазначеної хвороби не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, за три місяці поточного року на кір в Україні захворіли 9 тис. 091 осіб – 3 тис. 270 дорослих і 5 тис. 821 дитина. Від ускладнень померли семеро осіб: п’ятеро дітей і двоє дорослих. У квітні в країні було зафіксовано новий спалах захворюваності на кір.