На Харківщині зареєстровано випадок ботулізму: молоду жінку госпіталізували у тяжкому стані

Жінка вживала в'ялену рибу, куплену на ринку Мелітополя.

На Харківщині зафіксовано випадок ботулізму: молоду жінку госпіталізували у тяжкому стані.

Як повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ, це - перший цього року випадок ботулізму в області.

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Жінка (1987 р.н.) вживала в'ялену рибу, яку купила на центральному ринку Мелітополя Запорізької області.

Перші симптоми захворювання з'явилися через 18 годин після вживання риби.

Постраждала була госпіталізована у тяжкому стані. їй ввели протиботулінічну сироватку, також проводяться інші лікувальні заходи.