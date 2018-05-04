У Києві зафіксовано випадок ботулізму: чоловік вживав в'ялену рибу, куплену на стихійному ринку

Пацієнт був госпіталізований до відділення інфекційної реанімації Олександрівської лікарні.

В Києві зафіксовано один випадок захворювання на ботулізм у мешканця міста, який вживав у їжу в'ялену рибу, придбану на стихійному ринку на Виноградарі (Подільський район).

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві з посиланням на Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

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«Хворий вживав зазначену рибну продукцію 28 квітня, а за медичною допомогою звернувся 30 квітня до Олександрівської клінічної лікарні Києва, де був госпіталізований до відділення інфекційної реанімаціїз діагнозом – ботулізм, перебіг середньої важкості», - йдеться у повідомленні.

У хворого взяли кров для проведення лабораторних досліджень в бактеріологічній лабораторії Лабораторного центру МОЗ.

У зв’язку з цим випадком та з метою недопущення виникнення нових захворювань на ботулізм столичне управління Держпродспоживслужби направило листа до Подільського управління поліції про вжиття відповідних заходів реагування щодо припинення торгівлі в несанкціонованих місцях.