У Криворізькій лікарні продовжують перебувати 8 постраждалих у смертельній ДТП

Вчера из больницы выписали домой еще двух пострадавших.

У Криворізькій лікарні (Дніпропетровська обл.) продовжують перебувати 8 постраждалих у резонансній ДТП, що сталася 17 квітня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник завідувача приймальним відділенням Криворізької міської лікарні №2 Володимир Степанов, у четвер, 3 травня, з лікарні виписали додому ще двох потерпілих.

Наразі їх залишається вісім. З них - один у тяжкому стані у реанімації, але лікарі сподіваються на позитивну динаміку прооперованого. Решта мають стан середньої тяжкості.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. Серед постраждалих були працівники підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг».

18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий, а 25 й 29 квітня - ще двоє, відтак кількість жертв зросла до 11-ти. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП. Керівництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ухвалило рішення про виділення по 100 тисяч гривень родинам загиблих працівників підприємства.