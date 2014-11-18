За добу в зоні АТО 8 українських військових отримали поранення

За добу в зоні АТО загинули 5 українських військових, 8 отримали поранення.

Про це повідомляє речник АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

«За добу внаслідок обстрілів, підривів на розтяжках та фугасах загинули 5 та отримали поранення різного ступеня важкості 8 українських солдатів», - повідомив він.

За даними штабу АТО, напередодні ввечері бойовики активно використовували РСЗВ БМ-21 «Град» під час обстрілу українських позицій, що розташовані поблизу Трехізбенки, Сокольників та Луганської ТЕС біля м. Щастя.

Під мінометний обстріл та вогонь зі стрілецької зброї потрапили захисники Донецького аеропорту. До того терористи тривалий час вели артилерійський вогонь по новому терміналу аеропорту, вщент руйнуючи цю споруду, підкреслив Селезньов.

Ситуація на Дебальцевському напрямку залишається складною. Вночі бойовики обстріляли українські підрозділи поблизу Орлово-Іванівки та Комишувахи.

Також, додав речник АТО, «бандити, активно використовуючи тактику мінування територій, наражають на небезпеку в тому числі й мирних мешканців регіону».