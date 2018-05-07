На створення медичного закладу з обласного бюджету виділили 6,4 млн грн.

У Рубіжному на Луганщині відкрили Центр відновного лікування та реабілітації ветеранів війни.

Як повідомила прес-служба Луганської ОДА, заклад створено на базі Луганського обласного наркологічного диспансеру за понад 6 млн гривень.

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На створення медичного закладу з обласного бюджету виділили 6,4 млн грн. Лікувальна установа надаватиме психологічні, лікувально-діагностичні та інші види соціальних послуг ветеранам війни та громадянам, які постраждали від надзвичайних ситуацій.

Центр оснащено сучасним обладнанням на суму 1,9 млн грн. Функціонують кабінет функціональної діагностики, кабінети для проведення психодіагностичного дослідження, психокорекції та психотерапії, кабінети для консультацій суміжними спеціалістами. Стаціонарне відділення розраховане на лікування 30 пацієнтів. У відділенні 7 комфортабельних палат, фізіотерапевтичний та маніпуляційний кабінети.

Центр реабілітації надаватиме послуги учасникам бойових дій, інвалідам та учасникам АТО, родинам учасників АТО, вимушеним переселенцям та іншим.