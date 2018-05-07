В Одесі відзначив 100-річний ювілей найстаріший практикуючий лікар України

Петро Петросян говорить, що довголіття передано йому на генетичному рівні.

В Одесі відзначив свій 100-річний ювілей найстаріший практикуючий лікар України - дерматовенеролог Петро Петросян.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі мерії Одеси.

Відзначається, що напередодні, представники департаменту праці та соцполітики Одеської міськради і територіального центру соцобслуговування Приморського району привітали медика з ювілеєм.

Спілкуючись з гостями, полковник медичної служби у відставці, учасник бойових дій Другої світової війни Петросян розкрив секрети власного активного довголіття. За словами ювіляра, довголіття передано йому на генетичному рівні: його дід прожив 80 років, батько - 89, а мати - 92 роки.

Медик вважає, що головним секретом активного довголіття є праця.

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«Потрібно просто працювати, допомагати людям, нікому не бажати зла, радіти життю, постійно цікавитися новим. Одне слово - творити власне життя самому», - розповів лікар.

Як наголосили в мерії, Петросян - найстаріший практикуючий лікар в Україні.

«Пацієнти Петра Аслановича просять його і далі залишатися на своєму посту. Дружна сім'я також внесла свою лепту в сприяння довголіттю, оточивши його теплом і турботою. Його дочка Веста Петрівна завжди поряд з батьком. У великій родині, крім доньки і сина, є онука, а також правнук і правнучка», - розповіли в прес-службі.

Петро Петросян народився 4 травня 1918 року. У 1942 році закінчив Азербайджанський медінститут, має вищу кваліфікаційну категорію за спеціалізацією «Дерматовенерологія». У 1976 році йому присвоєно звання «Заслужений лікар України», є автором 25 наукових праць і 10 раціоналізаторських пропозицій. Полковник медичної служби у відставці, учасник бойових дій Другої світової війни. Нагороджений численними орденами і медалями.