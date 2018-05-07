До медичних закладів за 18-й тиждень епідсезону госпіталізовано 98 осіб, із них 81 – діти.

Показники захворюваності на грип та ГРВІ серед киян значно знизилися: за минулий 18-й тиждень епідсезону зареєстровано 7 тис. 675 хворих на грип та ГРВІ, що відповідає зменшенню числа захворілих порівняно з попереднім тижнем (за 17-й тиждень захворіло 10 тис. 665) на 39%.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

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«Загаломінтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Наразі показник захворюваності становить 262,3 (за 17-й тиждень – 364,5) та є нижче епідемічного порогу на 43,7%», - інформують у КМДА.

Порівняно з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 2 тис. 316 осіб (зниження на 54,7%), дітей – 5 тис. 359 (зниження на 32,2%).

«У структурі захворюваності діти становлять 69,8%, а на попередньому тижні – 66,4%. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 40,8%: 1747 випадків, що становить 32,6% від загальної кількості захворілих дітей і 22,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – зазначив Поворозник.

За його словами, до медичних закладів за 18-й тиждень епідсезону госпіталізовано 98 осіб, із них 81 – діти.