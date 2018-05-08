В Одесі зафіксовано масовий інфекційний спалах: усі потерпілі їли шаурму
11:54, 08 травня 2018Новини регіонів
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Їжу придбали у фастфуді "Вкус Востока" ФОП «Кузьмінов Ю.В.».
Усі пацієнти пов’язують своє захворювання із вживанням шаурми / Фото УНІАН
В Одесі зафіксовано масовий інфекційний спалах після вживання потерпілими шаурми, придбаної в кіоску «Вкус Востока» ФОП «Кузьмінов Ю.В.».
Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, кишкову інфекцію діагностовано у 9 осіб.
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Хворих було госпіталізовано до міськох інфекційної лікарні.
Усі пацієнти пов’язують своє захворювання із вживанням шаурми.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Інформація щодо попередньої перевірки даного суб’єкта господарювання спеціалістами Держпродспоживслужби уточнюється.
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