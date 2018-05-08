В Одесі зафіксовано масовий інфекційний спалах: усі потерпілі їли шаурму

Їжу придбали у фастфуді "Вкус Востока" ФОП «Кузьмінов Ю.В.».

Усі пацієнти пов’язують своє захворювання із вживанням шаурми / Фото УНІАН Усі пацієнти пов’язують своє захворювання із вживанням шаурми / В Одесі зафіксовано масовий інфекційний спалах після вживання потерпілими шаурми, придбаної в кіоску «Вкус Востока» ФОП «Кузьмінов Ю.В.». Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, кишкову інфекцію діагностовано у 9 осіб. Читайте такожУ Києві зафіксовано випадок ботулізму: чоловік вживав в'ялену рибу, куплену на стихійному ринку Хворих було госпіталізовано до міськох інфекційної лікарні. Усі пацієнти пов’язують своє захворювання із вживанням шаурми. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Інформація щодо попередньої перевірки даного суб’єкта господарювання спеціалістами Держпродспоживслужби уточнюється.

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