У Києві за тиждень госпіталізовано майже 100 хворих на кір

За 8 днів травня у столиці зареєстровано 211 випадків захворювання на кір, при тому що за весь квітень захворіли 370 осіб.

У Києві за тиждень травня вже зареєстровано 211 випадків захворювання на кір, госпіталізовано майже 100 людей, серед яких третина – діти.

Такі оновлені станом на 8 травня дані УНІАН повідомив директор Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

Випадки кору зафіксовані у всіх районах столиці. З 211 людей, що захворіли, 151 людина – дорослі та 60 дітей віком до 17 років.

У травні госпіталізовано 95 хворих, в т.ч. 31 дитина.

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Як зазначається, лабораторно підтверджено 1 випадок кору. За попередніми даними, одноразово щеплені 9 хворих, дворазово – 6, решта – не щеплені або не мають даних про щеплення.

Найбільша кількість хворих зараз зафіксована у Дарницькому районі – 34 (з них 8 – діти) та Святошинському районі – 28 (13 – діти).

Як повідомляв УНІАН, у Києві в квітні значно зріс рівень захворюваності на кір. Лікарі констатують, що частіше почали хворіти дорослі люди.

Так, керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська 3 травня поінформувала, що в квітні на кір захворіли 370 людей, серед них 111 дітей.

З 1 січня у столиці зафіксовано 722 випадки захворювання на кір, за цей час було госпіталізовано 498 осіб, з них 158 - діти, 340 – дорослі, летальних випадків не зафіксовано.

За даними МОЗ, за три місяці поточного року на кір в Україні захворіли 9 тис. 091 осіб – 3 тис. 270 дорослих і 5 тис. 821 дитина. Від ускладнень померли семеро осіб: п’ятеро дітей і двоє дорослих. У квітні в країні було зафіксовано новий спалах захворюваності на кір.