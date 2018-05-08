На Рівненщині в дитячому садку зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

Стан дітей медики оцінюють як середньої тяжкості.

На Рівненщині в дитячому садку села Чудель Сарненського району зафіксовано спалах гострої шлунково-кишкової інфекції – гастроентериту.

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Як повідомив кореспонденту УНІАН завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» Віктор Мороз, в інфекційне відділення Сарненської районної лікарні 5-6 травня з ознаками гастроентериту було госпіталізовано 5 дітей. Серед захворілих - четверо дітей молодшої групи дитячого навчального закладу «Казка» села Чудель та одна дитина (2016 року народження) - сестра одного із захворілих.

Стан дітей медики оцінюють як середньої тяжкості.

Станом на 8 травня, виявлено ще 5 дітей, які захворіли на гастроентерит.

Обставини спалаху встановлюються. Сьогодні готується постанова районної влади про закриття дитячого садка.