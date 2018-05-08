Масове отруєння шаурмою в Одесі: кількість потерпілих стрімко зростає

За словами потерпілих, усі вони вживали шаурму, придбану в кафе «Смак Сходу». Роботу кафе призупинено.

В Одесі придбаною в центрі міста шаурмою отруїлись 17 осіб, серед них і трирічна дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила головний лікар Міської інфекційної клінічної лікарні Світлана Лаврюкова.

За її словами, 5-8 травня до зазначеної медустанови з ознаками харчового отруєння доставлені 17 осіб у стані середнього ступеня тяжкості. З них двоє від госпіталізації відмовились.

Зі слів потерпілих, усі вонивживали шаурму, придбану в кафе «Смак Сходу».

«Із 5 до 8 травня звернулись 17 пацієнтів, серед яких дитина», - розповіла Лаврюкова.

Читайте такожНа Рівненщині в дитячому садку зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

Як повідомили в прес-службі Головного управління Держспоживслужби в Одеській області, наразі зареєстровано випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію серед населення Одеси, пов'язані з вживанням їжі (шаурми) в кафе «Смак Сходу», розташованому по вул. Канатній, 99.

За даними відомства, серед госпіталізованих - дитина, 2015 року народження. Попередній діагноз у трьох осіб - гастроентерит, у 10 осіб - харчова токсикоінфекція, середнього ступеня тяжкості.

«У трьох перших хворих 8 травня лабораторно виділено сальмонелу», - повідомили в главку.

Зазначається, що роботу кафе призупинено.

Проводяться протиепідемічні заходи й лабораторні дослідження. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.