До лікарів звернулися 94 дитини, які отруїлися на шкільній лінійці у Черкасах - МОЗ

17:44, 08 травня 2018
Новини регіонів
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Усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів / УНІАН

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція.

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"11 дітей досі залишаються у реанімації. Їхній стан стабільний. Загалом до обласної лікарні звернулося 94 дитини, 53 із них госпіталізовано. Також було госпіталізовано двоє дорослих. Усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає. Очікуємо результатів аналізів ґрунту, води та повітря", - сказали у МОЗ. 

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Теги: #Черкаси#отруєння школярів#отруєння невідомою речовиною