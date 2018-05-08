До лікарів звернулися 94 дитини, які отруїлися на шкільній лінійці у Черкасах - МОЗ

У дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція.

За допомогою до лікарів звернулися 94 дитини, які отруїлися на шкільній лінійці у Черкасах

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція.

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"11 дітей досі залишаються у реанімації. Їхній стан стабільний. Загалом до обласної лікарні звернулося 94 дитини, 53 із них госпіталізовано. Також було госпіталізовано двоє дорослих. Усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, - постраждалих за межами школи немає. Очікуємо результатів аналізів ґрунту, води та повітря", - сказали у МОЗ.