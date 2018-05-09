Масове отруєння дітей у Черкасах: 11 школярів залишаються у реанімації

Загалом у лікарні перебувають 57 осіб.

Станом на сьогодні 11 осіб, які отруїлися невідомою речовиною в Черкаській школі продовжують перебувати у реанімації.

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Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, загалом у лікарні перебувають 57 осіб.

"Станом на 7 годину 9 травня на лікуванні перебуває 57 осіб (53 учні та 4 вчителя), з них: 11 - в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС відзначили, що дослідження повітря та проб води не виявило перевищення в них небезпечних речовин.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня у Черкасах у загальноосвітній школі № 8 під час лінійки учні почали масово втрачати свідомість.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.